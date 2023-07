Paris2024: Montmartre será o ponto alto de uma prova de fundo do ciclismo demasiado longa

Três subidas a Montmatre, o ponto mais alto de Paris, esperam os ciclistas na prova de fundo dos Jogos Olímpicos, reveleram esta terça-feira os organizadores, que desenharam um percurso 'monumental' na capital francesa.

Com uns 'proibitivos' 273 quilómetros na versão masculina, o percurso da prova de fundo de Paris'2024 é excessivamente longo, mas a sua dureza resume-se à subida a Montmarte (um quilómetro com 6,5% de pendente média de inclinação), um dos pontos icónicos da capital francesa que o pelotão vai cruzar.

Após saírem do Trocadéro, os ciclistas, quer no caso masculino (3 de agosto), quer no feminino (4 agosto) - o percurso das elites femininas será revelado apenas na quarta-feira -, vão passar, inicalmente, "ainda antes da partida real", por lugares emblemáticos como a Torre Eiffel, o Sena, os Invalides ou o Quartier Latin, explicou o Comité Organizador.

De seguida, os corredores rumam a oeste da região parisiense na direção de Versalhes, com o circuito a regressar depois a Paris, 'visitando' o Louvre e a sua 'Pirâmide', antes de entrarem no último setor, um circuito final de 18,4 quilómetros "musculados", segundo a organização, devido à subida a Montmartre.

Após terem cumprido duas voltas, os ciclistas sobem à basílica do Sacré Coeur, um dos mais belos e imponentes monumentos parisienses, "antes de mergulharem num final em 'toboggan'", até à ponte de Iéna, palco de um sprint final de 230 metros em direção ao Trocadéro.

"[O percurso] coloca em cena Paris da mais bela das maneiras", defendeu a autarca da capital francesa, Anne Hidalgo, em comunicado.

Paris'2024 ficará ainda na história dos Jogos Olímpicos, uma vez que, pela primeira vez, homens e mulheres enfrentarão o mesmo número de quilómetros de contrarrelógio, 32,4. Os ciclistas iniciarão o percurso totalmente plano nos Invalides e terminarão na Ponte Alexandre III.

"As provas serão espetaculares [...]. Também haverá lugar para a exigência desportiva, nomeadamente com a subida a Montmarte como 'juiz de paz', [...] e serão abertas ao maior número de pessoas com traçados acessíveis a todos os espetadores para apoiarem os atletas na berma da estrada", enalteceu o presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto do próximo ano.