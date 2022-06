Brasil assina acordo para instalar base de apoio em Saint-Ouen para Jogos Olímpicos de 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Olímpico do Brasil esteve esta quinta-feira em Saint-Ouen, uma cidade nos arredores de Paris, para assinar um acordo com as autoridades locais de forma a instalar nesta cidade a base de apoio dos seus atletas para 2024.

"Algo importante foi a receção que tivemos com o autarca desta cidade, ele quis trazer-nos para cá e estamos muito satisfeitos. Saint-Ouen fica a 600 metros da Aldeia Olímpica e até podemos ir andando até lá", disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comité Olímpico do Brasil, em declarações à agência Lusa.

Para acolher a logística dos 300 a 350 atletas brasileiros que vão participar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comité Olímpico Brasileiro vai mudar-se de armas e bagagens durante mais de um mês para Saint-Ouen, uma cidade nos arredores de Paris.

É aqui que os atletas brasileiros vão poder treinar sem limitações, com um ginásio à sua disposição, é aqui que ficará alojado todo o pessoal de apoio aos atletas que não pode ficar na Aldeia Olímpica e ainda onde haverá espaços mais descontraídos nos quais os atletas brasileiros vão poder recuperar e estar com família e amigos.

"Queremos oferecer aos nossos atletas o que temos de melhor sobretudo quando eles, do seu lado, dão também o melhor para nos dar medalhas. Não podíamos fazer as coisas de outra maneira", declarou Paulo Wanderley Teixeira.

Para Saint-Ouen trata-se de uma parceria que vai para além do acolhimento, mas também uma forma de impulsionar o desporto e a partilha de culturas na cidade.

"A presença dos atletas brasileiros é mais do que importante. Receber uma delegação mostra o nosso empenho no projeto de Paris 2024, mas receber uma comitiva como o Brasil, quer do ponto desportivo como intelectual e cultural, é algo que vai marcar uma geração", afirmou Karim Bouamrane, presidente da Câmara de Saint-Ouen.

Será em Saint-Ouen que se vai instalar também a Aldeia Olímpica, que vai albergar todos os atletas dos Jogos, num investimento de cerca de 3 mil milhões de euros, incluindo ainda uma piscina olímpica e o centro para a comunicação social que vai cobrir o evento.

No total, os Jogos Olímpicos vão custar cerca de 7 mil milhões de euros, revitalizando muitas cidades nos arredores de Paris, algumas que constam entre as cidades mais pobres de França e onde há grandes problemas sociais.

Com esta iniciativa de aproximação com o Brasil, que vai deixar em Saint-Ouen pelo menos um campo de voleibol de praia, o autarca desta cidade de 50 mil pessoas com cerca de 100 nacionalidades diferentes, diz que os papéis face à capital se vão inverter.

"Costumava brincar e dizer Paris era o subúrbio de Saint-Ouen. Agora é verdade", concluiu.