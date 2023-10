De Bond Girl a dirigente do Comité Olímpico: A louca vida de Michelle Yeoh

Michelle Yeoh, de 61 anos, é uma figura mediática nos dourados corredores de Hollywood. Contracenou com o popular Pierce Brosnan no filme 'Tomorrow Never Dies' (1997) e acompanhou o James Bond em mais uma aventura.

Mais recentemente, recebeu o Oscar de Melhor Atriz pelo brutal desempenho no filme 'Everything Everywhere All at Once'. De resto, tornou-se a primeira mulher asiática a ser distinguida pela Academia.

Apesar de ser uma das rainhas de Hollywood, a Meca do cinema, decidiu regressar às raízes e envederar (novamente) pelo desporto. Tornou-se integrante do Comité Olímpico Internacional, ao lado de outros seis novos membros do organismo, visando a preparação dos Jogos de Paris'2024.

Yeoh sempre teve uma paixão por desporto, foi campeão júnior da Malásia em Squash e agora tem a oportunidade de voltar a sentir as emoções das mais diversas modalidades.