Eduardo Marques arranca forte em ILCA7 no evento teste em Marselha O velejador português fechou o primeiro dia do evento teste para os Jogos Olímpicos no 4.º lugar da classe





• Foto: Federação Portuguesa de Vela/JLDigitalMedia