Homens podem entrar nas provas de equipas da natação artística nos Jogos Olímpicos de 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os homens foram autorizados a participar nas provas de equipas da natação artística nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Natação, após aprovação do Comité Olímpico Internacional (COI)."Os homens agora poderão competir no evento por equipas", revelou em comunicado a World Aquatics, especificando que cada equipa de oito elementos poderá contar "até ao máximo de dois homens", numa categoria que vai contar com um total de dez equipas.

A natação artística, conhecida como natação sincronizada até 2017, faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1984, mas vai ser a primeira vez que os homens vão poder competir nas provas por equipas. Isto, depois de terem começado a participar em duetos mistos no Mundial de 2015.

"É um dia de comemoração para aqueles que fizeram campanha pela inclusão dos homens neste desporto nos Jogos Olímpicos e que foram os pioneiros na participação masculina", realçou a World Aquatics, vincando que "a inclusão do homem na natação artística olímpica já foi considerada um sonho impossível".