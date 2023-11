Jogos Olímpicos: Campo com 5 mil militares será instalado no centro de Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cerca de 5.000 militares ficarão alojados em tendas no centro de Paris durante os Jogos Olímpicos, de modo a contribuírem para a segurança do evento, revelou hoje o governador militar de Paris.

"Vamos montar um campo na ordem dos 5.000 militares, que tem a singularidade de estar extremamente próximo do coração de Paris", declarou o general Christophe Abad, durante uma mesa-redonda dedicada à segurança de Paris2024.

O campo militar estará instalado na Pelouse de Reuilly, a uns 10 quilómetros dos Campos Elísios e Torre Eiffel, o que, segundo o general, beneficiará a "reatividade" das suas forças.

O número de militares que será destacado para reforçar as autoridades policiais e atenuar a falta de agentes de segurança privada durante os Jogos Olímpicos não foi detalhado, mas, de acordo com especialistas, poderá rondar os 15.000.

Cerca de 30.000 elementos das forças policiais deverão ser mobilizados diariamente, assim como 17.000 agentes de segurança privada, durante o período olímpico (26 de julho a 11 de agosto) e paralímpico (28 de agosto a 08 de setembro).

Em julho, a ministra francesa dos Desportos já tinha revelado que o governo francês vai mobilizar 45.000 agentes da autoridade -- cerca de um quinto do número total dos existentes em França - para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024, que decorrerá no rio Sena, em 26 de julho do próximo ano.