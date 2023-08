Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Manuel Lourenço: «Temo que em 2028 a representação seja residual» Os Jogos Paralímpicos de Paris’2024 arrancam de hoje a um ano, com a missão a corresponder às expetativas, mas o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) pensa no futuro e alerta: há urgência em renovar as Seleções





• Foto: Fernando Ferreira