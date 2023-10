Los Angeles 2028: Cinco novas apostas com regras próprias

Críquete, squash, basebol/softbol, lacrosse e flag-football são as novidades que o Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu introduzir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Umas mais outras menos conhecidas, algumas em franco crescimento, todas terão oportunidade de juntar-se à família olímpica e fazer parte das 35 modalidades participantes.O mais conhecido é sem dúvida o críquete, que é praticado sobretudo em países da Commonwealth, em especial Índia e Inglaterra. Já tinha feito parte dos Jogos Olímpicos de 1900, em Paris, e a notícia do seu regresso acontece justamente na mesma altura em que os indianos organizam o Campeonato do Mundo. Trata-se de uma modalidade com 2,5 mil milhões de praticantes (!) em todo o mundo, que utiliza bola e tacos – tal como o basebol – com 11 jogadores de cada lado e consiste em marcar mais ‘corridas’ do que o adversário. Pode durar várias horas… ou dias.Popular sobretudo nos Estados Unidos é o basebol/softbol, que regressa agora ao programa olímpico depois de já ter estado em Tóquio 2020. Tem quase 500 milhões de praticantes e passa também pelo acerto ao bater a bola lançada de cada base. O objetivo é ter o maior número de pontos ao fim de 9 períodos (menos 2 no softball).Mais conhecido e praticado em Portugal é o squash, que se disputa em recinto fechado. Dois jogadores (ou quatro, na variante de pares) batem a bola com uma raquete própria contra uma parede e vão acumulando pontos até se apurar o vencedor. Fará a sua estreia em Jogos Olímpicos.Menos divulgados são o flag-Football e o lacrosse. O primeiro é uma variante do futebol americano, mas sem placagens, e também é uma estreia no principal certame do COI. Cada jogador tem uma espécie de cinto (denominado flag) preso à cintura e o objetivo consiste em retirá-lo ao adversário para terminar a jogada.Já o lacrosse esteve presente na prova há mais de 100 anos (Jogos de St. Louis de 1904 e Londres 1908) e regressa em Los Angeles. O objetivo é marcar o máximo de golos carregando um bastão com um cesto na extremidade e transportando a bola até o destino final.