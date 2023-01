Marcha a abrir atletismo e a maratona feminina a fechar nos Jogos Olímpicos de França

Os 20 quilómetros marcha serão o primeiro evento de atletismo dos Jogos Olímpicos Paris2024, anunciou esta segunda-feira a World Athletics, com o programa a fechar com a maratona feminina, em 11 de agosto, último dia do evento.



O programa de atletismo arranca em 1 de agosto, com a marcha, e prossegue, depois, por 17 sessões no Stade de France, com os eventos de estrada marcados para a parte da manhã e a pista para as sessões vespertinas. O calendário permite que atletas compitam nas duas distâncias que mais favoreçam, isto é, correr os 100 e os 200 metros, os 800 e os 1.500, os 1.500 e os 5.000, ou os 5.000 e os 10.000, assim como o salto em comprimento e o triplo salto e as duas distâncias de marcha (20 e 35 quilómetros), sem terem de competir em dois eventos num mesmo dia.

O triplo salto feminino atribui medalhas no segundo dia, numa disciplina em que Patrícia Mamona foi prata em Tóquio2020, e o triplo salto masculino, de que Pedro Pichardo é campeão olímpico, tem final no dia 09 de agosto. Depois dos 20 quilómetros marcha, o dia 02 de agosto conta 'apenas' com um evento de medalha, os 10.000 metros masculino.

As finais dos 100 metros, das mais aguardadas do programa olímpico, estão marcadas para dois dias, com a corrida feminina no dia 03 e a masculina no dia 04.

Nos 200 metros, as mulheres correm pelas medalhas no dia 06 e os homens no dia 08, com a maior parte das estafetas marcadas para os últimos dias. O salto com vara culmina no dia 5, com a 'atração' sueca Armand Duplantis em destaque, assim como o disco feminino, e a final do lançamento do peso feminino entre o lote de finais de dia 09.

No dia 10, a maratona masculina abre o programa, que conta com a final do salto em altura masculina, mas também dos 5.000 metros masculina e dos 1.500 feminina, entre outras.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 arrancam em 27 de julho e terminam em 11 de agosto.