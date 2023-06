Paris2024: COI diz que avanços estão a correr "extremamente bem"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preparativos para os Jogos Olímpicos Paris2024 estão a avançar num ritmo adequado, consideraram esta quinta-feira os presidentes de França, Emmanuel Macron, e do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, após reunirem em Paris.

Através de um comunicado enviado à imprensa, Thomas Bach revelou que os avanços estão a correr "extremamente bem", adiantando também que a decisão sobre a participação de atletas russos e bielorrussos será anunciada quando chegar "o momento certo".

O COI lembrou que os Jogos Olímpicos do próximo ano serão "os mais inclusivos, urbanos, jovens, sustentáveis e com maior equilíbrio de género da história", com total paridade entre atletas mulheres e homens.

O presidente do Comité Organizador e medalhista olímpico, Tony Estanguet, também esteve presente no encontro realizado na capital francesa, de acordo com a nota.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto, com os Paralímpicos marcados para a capital francesa entre 28 de agosto e 08 de setembro.