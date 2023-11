Paris'2024: Dois juízes portugueses nas competição olímpicas de ginástica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os juízes Álvaro Sousa e João Oliveira vão estar presentes nas competições de ginástica dos Jogos Olímpicos Paris'2024, anunciou esta sexta-feira a Federação de Ginástica de Portugal (FGP).

Em comunicado, o organismo refere que os dois juízes foram convidados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), órgão máximo da modalidade a nível mundial, e precisa que Álvaro Sousa irá ajuizar as provas de ginástica artística masculina, enquanto João Oliveira estará nas provas de trampolins.

Portugal tem, para já, garantidas 21 quotas, em oito modalidades, nos Jogos Olímpicos Paris'2024, que decorrerão entre 26 de julho e 11 de agosto.

Na ginástica, Filipa Martins garantiu presença no concurso completo 'all around', e está também assegurada uma vaga, não nominal, na competição de trampolim individual masculino.