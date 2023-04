Paris'2024: França vai utilizar câmaras de vigilância com base em algoritmos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França aprovou uma lei para aplicação durante os Jogos Olímpicos Paris2024 que contempla o recurso a câmaras de vigilância com base em algoritmos, com o propósito de detetar mais rapidamente possíveis riscos de segurança.

O Ministério do Desporto francês assinalou, em comunicado divulgado na noite de quarta-feira, pouco depois de aprovação parlamentar, que a instalação daqueles dispositivos será efetuada em "condições estritas e de forma experimental, até 31 de março de 2025".

Em fins de 2024 será efetuada uma avaliação dos méritos da nova legislação, com base na experiência recolhida durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ainda que possa começar a ser aplicada já no Mundial de râguebi, que a França vai organizar entre setembro e outubro deste ano e no qual vai participar a seleção portuguesa.

O objetivo é "detetar mais rapidamente riscos graves de segurança, recorrendo ao tratamento de imagens com base em algoritmos", o que permitirá também "tornar mais fluído o controlo de entradas nos recintos desportivos", evitando situações de descontrolo como as que aconteceram em maio de 2022, em Paris, na final da Liga dos Campeões de futebol, entre Real Madrid e Liverpool.