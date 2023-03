Paris'2024: Nova fase de venda de bilhetes abre na quarta-feira

A organização dos Jogos Olímpicos Paris'2024 coloca quarta-feira em marcha a segunda fase de venda de bilhetes, desta feita para eventos individuais e não em packs, após críticas à falta de oferta e preços excessivos da primeira leva.

A primeira fase terminou na última semana e, daqui para a frente, será possível comprar bilhetes para a cerimónia de abertura, no Sena, com preços entre os 90 e os 2.700 euros, mas também finais de certas modalidades.

Ao todo, de 10 milhões de bilhetes para os Jogos Olímpicos, oito milhões serão vendidos diretamente ao público, declarou hoje a organização, quando faltam 500 dias para a realização do evento.

Além da compra direta pelas pessoas, também as autarquias podem comprar bilhetes, ou 'reservar', para Olímpicos e Paralímpicos, para distribuir por comunidades desfavorecidas, o que aconteceu em Seine-Saint-Denis e em Paris, bem como o Estado francês, que reservou 400 mil para crianças, voluntários e pessoas com deficiência.

A primeira fase da venda de bilhetes foi um sucesso, com mais de três milhões de bilhetes vendidos em menos de três semanas, embora tenham existido algumas queixas com a falta de oferta de ingressos.

"Nós sabemos que a procura é tal que não poderá ser alcançada com a oferta. Há muito mais interessados do que bilhetes disponíveis, mesmo que tenhamos 13 milhões de bilhetes [em conjunto com Jogos Paralímpicos]. Ainda há oportunidades, com a segunda fase de venda, que começa amanhã [quarta-feira]", referiu.

Sabendo que não haverá bilhetes para todos, Estanguet espera que a segunda fase continue a "gerar deceções e frustrações", pois significaria que continuaria a existir uma grande procura.