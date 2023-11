Perto de 15 mil militares mobilizados para os Jogos Olímpicos Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Perto de 15 mil soldados vão ser mobilizados para os Jogos Olímpicos Paris'2024, entre 26 de julho e 11 de agosto, incluindo 10 mil na zona da capital francesa, anunciou esta quinta-feira o Ministério das Forças Armadas de França.

"Os exércitos estão, a 250 dias do prazo final, estão a preparar-se para dedicar perto de 15 mil soldados a nível nacional, perto de 10 mil à região de Ile-de-France", garantiu o general Christophe Abad, em conferência de imprensa.

Estes números respondem "às necessidades que nos foram transmitidas no momento", não levando em conta as dificuldades com segurança privada que o Comité Organizador teme ter, dada a dificuldade em ocupar os 200 contratos para este fim.

O diretor de segurança do Comité Organizador, Bruno Le Ray, rechaçou acusações e garantiu que estão "a cumprir prazos", tendo escolhido já 37 firmas privadas para 138 contratos, com Christophe Abad a garantir que os militares poderão reforçar as fileiras.

Espera-se que cerca de 15 milhões de espetadores e pessoal acreditado assistam às provas de Paris2024, cuja maioria decorrerá em Paris e na Île-de-France.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, seguidos pelos Paralímpicos, de 28 de agosto a 08 de setembro.