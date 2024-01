Porta-voz do COI: «Temos grande confiança que as autoridades irão tornar os Jogos seguros»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Olímpico Internacional (COI) disse esta quinta-feira ter "confiança muito alta" nas medidas de segurança previstas para os Jogos de Paris'2024, o que é reforçado nos relatórios apresentados pelos ministérios envolvidos.

"Temos grande confiança que as autoridades irão tornar os Jogos seguros", assinalou Mark Adams, porta-voz do COI, em conferência de imprensa realizada em Gangneung, na Coreia do Sul, onde esteve acompanhado por Christophe Dubi, diretor executivo para Paris'2024.

Mesmo em relação à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, prevista para o rio Sena, num espaço público e aberto, com os atletas em embarcações, Mark Adams esclareceu que o assunto está a cargo das autoridades francesas e que o COI não se debruça sobre isso.

Já Christophe Dubi reiterou a confiança em matéria de segurança, justificando que os relatórios apresentados em dezembro pelas autoridades parisienses são muito específicos no que diz respeito às medidas a adotar.

"Estão a mobilizar todos os recursos necessários, com 45.000 membros das forças de segurança na cerimónia de abertura, e 35.000 em cada um dos outros dias, 24 horas por dia", adiantou o responsável.

Em relação à participação de russos e bielorrussos, os representantes do COI asseguraram que serão sujeitos a um duplo controlo, pelas próprias federações e por analistas independentes, comprovando que cumprem a exigência de nunca terem ativamente apoiado a invasão da Ucrânia.

O porta-voz do COI, Mark Adams, esclareceu ainda não ter recebido nenhuma proposta para que se mude a carta olímpica, permitindo que o atual presidente do organismo, o alemão Thomas Bach, cujo mandato termina em 2025, possa manter-se por mais quatro anos.

O COI terá uma sessão a anteceder os Jogos de Paris e aí o assunto deverá estar sob análise, caso exista uma proposta nesse sentido, como pediram alguns membros na assembleia realizada em outubro, em Bombai.

A carta olímpica prevê um primeiro mandato de oito anos, renovável por mais quatro, tendo Bach sido eleito em 2013, e reeleito em 2021.