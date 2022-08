Provas de surf dos Jogos de 2024 vão ser disputadas a 15 mil quilómetros de Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris'2024 e a Polinésia Francesa formalizaram, esta quarta-feira, os acordos para que o território acolha as competições de surf dos Jogos, que se realizam dentro de dois anos.

Os acordos assinados preveem a realização das competições na zona de Teahuppo, famosa pelas suas ondas tubulares, contemplam as áreas de infraestruturas, segurança e passagem da chama olímpica pelo território dependente de França. Desta forma, as provas de surf serão disputadas a mais 15 mil quilómetros de Paris.

"Vamos fazer um evento que esteja à altura das expectativas", afirmou Edouard Fritch, presidente da Polinésia Francesa, garantindo que a população, que tem manifestado alguns receios com o impacto do evento, está preparada.

"Somos uma pequena ilha perdida no Pacífico, que vai sediar os Jogos Olímpicos. É extraordinário. Tivemos de convencer a população, foi isso que fizemos. Todos os olhos estarão postos em nós", referiu.

Tony Estanguet, presidente do comité Paris'2024, que chefia a delegação que se encontra na Polinésia Francesa mostrou-se bastante satisfeito com a formalização dos acordos e afirmou que "o atleta que for campeão olímpico vencerá numa onda mítica".

O surf integrou pela primeira vez o programa olímpico nos Jogos Tóquio'2020, que se realizaram em 2021 devido à pandemia de covid-19.