Stefanos Ntouskos será o primeiro portador da tocha olímpica de Paris'2024

O remador grego Stefanos Ntouskos, campeão olímpico em Tóquio'2020, será o primeiro portador da tocha olímpica de Paris'2024, que deverá chegar a França em 8 de maio, anunciou esta quarta-feira o Comité Olímpico Grego.

A cerimónia da chama olímpica, na qual o desportista de 26 anos acenderá a tocha, está agendada para 16 de abril, na antiga Olímpia.

Cerca de 600 pessoas transportarão a tocha olímpica na Grécia, percorrendo mais de 5.000 quilómetros por todo o país, antes de esta chegar ao Estádio Panatenaico, em Atenas, lugar onde se celebraram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896.

Os últimos portadores gregos da tocha serão os jogadores da seleção nacional de polo aquático, vice-campeões olímpicos em Tóquio2020 (os Jogos foram disputados em 2021, após serem adiados devido à pandemia de covid-19).

De seguida, a chama olímpica partirá do Pireu rumo a Marselha, a bordo do famoso Belem, uma barcaça francesa de três mastros classificada como monumento histórico que atracará em França em 8 de maio, a mais de dois meses do início dos Jogos Olímpicos.

A chama olímpica para Paris'2024, acesa pelo sol na antiga Olímpia, na Grécia, e transportada por um sistema de estafetas, passará então por mais de 400 cidades francesas ao longo de 68 dias, enquanto a chama dos Jogos Paralímpicos será acesa na cidade britânica de Stoke Mandeville e será carregada por 1.000 pessoas.

Pela primeira vez, a tocha olímpica tem uma forma simétrica, e evidencia os valores da igualdade e da paz, dando também destaque à capital francesa e ao rio Sena.

Idealizada pelo designer por Mathieu Lehanneur, a tocha tem as partes superior e inferior mais estreitas e é simétrica, rompendo com a tradição das tochas com a parte superior mais larga.

Com cerca de 70 centímetros de altura, os 1.500 exemplares para a tocha olímpica e 500 para a tocha paralímpica serão de cor champanhe.

O design das piras, onde irão estar acesas as chamas olímpica e paralímpica durante cada uma das competições, ainda não foi revelado.

Os Jogos Olímpicos Paris'2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, seguidos pelos Paralímpícos, de 28 de agosto a 08 de setembro.