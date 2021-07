António Areia garante seleção de andebol focada em vencer

O andebolista António Areia afirmou esta quarta-feira que a seleção portuguesa está mais preocupada e focada no que pode fazer para ganhar na estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, do que com o Egito, adversário no jogo inaugural.

"Conhecemos bem a equipa do Egito e estamos cientes das suas capacidades. Estamos à espera de um jogo complicado, físico e rápido, mas estamos mais preocupados com que podemos nós fazer para ganhar", admitiu António Areia.

Areia, de 31 anos, realçou que, apesar de ser a primeira vez que o andebol está nos Jogos Olímpicos, a seleção portuguesa tem já uma grande experiência na luta por grandes objetivos, como é o caso dos campeonatos da Europa e do Mundo.

O ponta direita adiantou que a adaptação a Tóquio "está a decorrer bem", após a longa viagem e o efeito do jet lag, pelo que dentro de pouco tempo "vai voltar tudo à normalidade" e os jogadores estão "no bom caminho para chegar à melhor forma".

A seleção portuguesa venceu esta quarta-feira a Argentina por 31-28, no último jogo de preparação antes do início do torneio olímpico, e António Areia destacou o facto de a equipa ter conseguido colocar algumas rotinas em prática, já a pensar na preparação do próximo jogo com o Egito.

"Estamos cientes que nos Jogos Olímpicos é tudo diferente e já tivemos testemunhos de atletas portugueses com várias participações que nos disseram que é uma competição completamente diferente de todas as outras", referiu o esquerdino.

António Areia explicou que todos os atletas "dão a vida" por uma boa participação olímpica, pelo que "o grau de dificuldades aumenta" e a seleção de andebol tem também que entrar nesse espírito e contar que qualquer jogo é complicado.

A equipa portuguesa já treinou esta quarta-feira no recinto do jogo de sábado com o Egito, que mereceu a aprovação dos jogadores.

Portugal, inserido no Grupo B, inicia no sábado o torneio olímpico, frente ao Egito, após o que defronta o Bahrain (26 de julho), Suécia (28), Dinamarca (30) e o anfitrião Japão (1 de agosto). Passam aos quartos de final os quatro primeiros de cada grupo.