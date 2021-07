Bahrain derrota Japão e segue na luta à atenção de Portugal

O Bahrain conquistou a primeira vitória da história no torneio olímpico de andebol, ao derrotar o anfitrião Japão por 32-30. Num duelo do grupo B, o mesmo de Portugal, os asiáticos sentiram dificuldades, chegaram ao descanso a perder por um golo (16-17), mas conseguiram dar a volta e chegar ao triunfo.





Husain Alsayyad e Mohamed Ahmed, ambos com sete golos, foram os melhores marcadores dos do Bahrain, os mesmos que o goleador japonês Hiroki Motoki.Com este resultado, o Japão já está fora da luta pelo apuramento, ao passo que o Bahrain empata com Portugal no 4.º posto, ambos com 2 pontos. Por ter vantagem no confronto direto com os asiáticos, a Seleção Nacional sabe que o apuramento está garantido caso vença diante do Japão na última ronda (isto contando com uma eventual derrota diante da toda favorita Dinamarca esta sexta-feira).