Campeã Dinamarca vence Egito em jogo à atenção de Portugal

A Dinamarca venceu esta madrugada por 32-27 o Egito, para a segunda jornada do Grupo B do torneio de andebol masculino de Tóquio'2020, depois de na ronda inaugural os africanos terem derrotado a estreante seleção portuguesa (37-31).

O Egito, que ao intervalo vencia por 15-14, colocou sempre sérias dificuldades à campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca, que só nos quatro minutos finais do encontro conseguiu descolar para uma vantagem superior a dois golos.

Ao longo de toda a primeira parte, a Dinamarca andou sempre atrás da seleção do Egito no marcador no Yoyogi National Stadium e só após o intervalo (15-14), com dois golos consecutivos, é que conseguiu passar para a frente aos 16-15.

A seleção dinamarquesa, após sucessivas igualdades aos 16-16 e 17-17, abriu para uma diferença de dois golos aos 19-17 e só a meio da segunda parte é que conseguiu, pela primeira vez no jogo, chegar a uma vantagem de três, aos 23-20.

O Egito, que na primeira jornada venceu Portugal por 37-31, voltou a repor a diferença em dois golos até aos 28-26, altura em que, com cerca de quatro minutos para jogar, a Dinamarca descolou para uma vantagem de cinco no final do encontro (32-27).

A Dinamarca somou o segundo triunfo na competição, após ter vencido na jornada inaugural o anfitrião Japão, por 47-30, e segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos. O Egito é segundo, com dois pontos, mas com mais um jogo.

A segunda jornada prossegue ainda hoje com Portugal a defrontar o Bahrain, pelas 11:30 (horas de Lisboa), numa partida entre duas seleções estreantes em Jogos Olímpicos, e o Japão a Suécia, pelas 13:30.