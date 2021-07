Dinamarca 'despacha' Bahrain e já está nos 'quartos'

A Dinamarca venceu esta quarta-feira por 31-21 o Bahrain, que na ronda anterior perdeu por 26-25 com Portugal, e somou o terceiro triunfo em três jogos disputados no Grupo B do torneio olímpico de andebol de Tóquio'2020.





A campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca abriu o jogo com um parcial de 5-1 e, após uma reação do Bahrain, que reduziu para 7-5 e levou o treinador Nikolaj Jacobsen a solicitar desconto de tempo, atingiu o intervalo a vencer por 12-7.A resistência e a estratégia de jogo do campeão asiático caiu por terra nos 10 minutos iniciais da segunda parte, em que a Dinamarca puxou dos galões de favorita ao ouro e abriu para uma vantagem de oito golos, aos 20-12.A gerir a partida, sem abrandar o ritmo e a manter os níveis de eficácia ofensiva e defensiva, a Dinamarca manteve o Bahrain à distância e aumentou a vantagem para 12 golos aos 27-15, que manteve aos 30-18, e que lhe permitiu vencer por 31-21.O ponta dinamarquês Jòhan Hansen, com seis golos em seis remates, correspondendo a uma eficácia de 100%, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto do lateral seu compatriota Mikkel Hansen, com cinco em sete remates.A invicta seleção da Dinamarca lidera o grupo B, com seis pontos, mais dois do que a Suécia, segunda, que esta quarta-feira defronta Portugal (quarto). O Bahrain somou a terceira derrota e segue na quinta posição, ainda sem qualquer ponto.A terceira jornada fica concluída com o Egito, que na ronda inaugural venceu a seleção portuguesa (37-31), e segue na terceiro posição, com dois pontos, a defrontar o anfitrião Japão, que ocupa o sexto e último lugar ainda sem pontuar.