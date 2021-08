Empate deixa Angola fora do torneio feminino

A seleção angolana de andebol feminino foi esta madrugada eliminada do torneio dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, depois de empatar com a Coreia do Sul, por 31-31, na quinta e última jornada do Grupo A.

Com este resultado, sul-coreanas e angolanas terminaram o agrupamento empatadas com três pontos, com as asiáticas a terem vantagem na diferença de golos e a ficarem provisoriamente no quarto posto, o último que dá acesso aos quartos de final.

Para confirmar o apuramento, a Coreia do Sul necessita que o Japão seja hoje derrotado pela Noruega, medalha de bronze no Rio'2016 e equipa que já confirmou o primeiro lugar do Grupo A, com vitórias nos quatro jogos disputados.

Depois do triunfo sobre a seleção nipónica (28-25), Angola chegou à última ronda com aspirações reais de poder alcançar a próxima eliminatória e até chegou ao intervalo a vencer o rival sul-coreano, por 17-16. Na segunda parte, o encontro manteve-se muito equilibrado, com nenhuma das equipas a conseguir fugir na liderança do marcador, e tudo acabou por terminar empatado, resultado que deixa as africanas definitivamente fora do torneio.