Noruega derrota o Brasil na abertura do torneio de andebol

A Noruega venceu o Brasil por 27-24 no jogo de abertura do torneio de andebol de Tóquio'2020, no Yoyogi National Stadium, que conta com a estreante participação olímpica de Portugal em modalidades de pavilhão.

O Brasil entrou bem frente à Noruega, vice-campeã mundial de 2017 e 2019 e medalha de bronze no Europeu2020, que em 15 minutos marcou apenas por três vezes, e cedo construiu uma vantagem de quatro golos, aos 5-1 e 10-6, que procurou gerir de forma segura.

A Noruega 'afinou', aos poucos, o desacerto ofensivo e defensivo e diminuiu a desvantagem para apenas um golo aos 10-9, com um parcial de três consecutivos, que manteve ao atingir o intervalo (13-12).

Na segunda parte, a história do jogo foi diferente, apesar da boa presença do guarda-redes brasileiro Leonardo 'Ferrugem', e a Noruega empatou aos 14-14, por Kristian Bjoernsen, e passou para a frente pela primeira vez aos 15-14, por Sander Sagosen.

Um parcial de 5-1 permitiu à Noruega construir uma vantagem de três golos aos 17-14, que o Brasil ainda procurou contrariar, mas sem argumentos para travar o ascendente da seleção europeia, que venceu o jogo de estreia do grupo A por 27-24.

Sander Sagosen, com oito golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na seleção norueguesa, enquanto no Brasil esse papel foi desempenhado por Haniel Langaro, com cinco.

No reencontro de ambas as seleções que se tinham defrontado no grupo 1 do torneio pré-olímpico, em Podgorica, no Montenegro, a Noruega, que na altura venceu por 32-20, voltou a derrotar o Brasil, mas desta feita por um resultado mais equilibrado.

Na segunda jornada do grupo A, a disputar na segunda-feira, a Noruega defronta a Espanha e o Brasil a França.