Paulo Jorge Pereira: «Assusta-me um pouco jogar contra japoneses às 9 da manhã»

Após o desaire com a Dinamarca, por 34-28, e apesar de assumir que "perder é sempre negativo", Paulo Jorge Pereira lembrou que a seleção nórdica conta com os melhores e que, a espaços, Portugal até conseguiu bater-se de igual para igual com os bicampeões mundiais. Já de olho no que falta disputar - um duelo com o Japão no domingo, o selecionador diz-se receoso por causa da hora (9 da manhã em Tóquio).





"Quando se perde é sempre negativo, mas estamos a falar em defrontar os melhores jogadores que existem nesta modalidade. Atletas com qualidade elevadíssima, guarda-redes do melhor que há no Mundo... Isto é um duelo difícil, mas estivemos a lutar pelo jogo a maior parte do tempo, houve uma parte que caiu para o lado deles. Mas entendível, pois temos de entender que estamos a falar num grau de dificuldade superior. Temos de fazer tudo bem, tem de ser sem erros para ganhar estas equipas", começou por dizer, à RTP."Tentámos ganhar. O Gilberto, por exemplo, não está a 100% por causa do jet lag. Tem um impacto elevadíssimo. Já o utilizámos 15 minutos, hoje mais um bocadinho e esperamos que no próximo jogo posso jogar mais perto do normal. Vamos gerindo o esforço de todos, para encarar o jogo com o Japão como um jogo extremamente importante para passar para a fase seguinte""Jogamos sempre para ganhar, sabendo que empate pode chegar... A mim assusta-me um pouco jogar contra japoneses às 9 da manhã. Nós, portugueses, a jogar contra japoneses às 9 da manhã. Espero que todos consigam reagir bem. Faz parte do calendário, sabíamos que ia ser assim. Estamos a tentar mudar as coisas para não sofrer tanto impacto num jogo chave para nós. Acordar às 6, tomar o pequeno almoço e jogar às 9... Hoje tive boas sensações, porque colocámos em jogo outro formato de jogo, colocar com êxito. Recuperámos o controlo do ataque, tive boas sensações. Excelentes momentos de defesa, agora é continuar. Espero ficar cá até ao final.""Disse que quem vem aos Jogos Olímpicos vem para lutar por medalhas. Só podemos pensar ao passar neste momento. Como sabe, tivemos muitos problemas de adaptação. Agora estamos melhor, todos já dormem normal. A partir daqui é sempre a crescer. Diante do Japão será uma versão evoluída do Bahrain, num jogo no qual não estávamos ok. Agora já estamos. Será um jogo mais evoluído do que são os duelos, ter de preparar bem as ajudas. Acho que vamos conseguir, mas vamos ter de sofrer"