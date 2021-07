Apesar da derrota diante da Suécia, Paulo Jorge Pereira saiu do encontro desta madrugada satisfeito, essencialmente pela forma como os seus pupilos se bateram diante de uma equipa que, como recordou, é vicecampeã mundial. Por outro lado, o selecionador nacional destacou ainda a evolução que tem visto da equipa, algo que já tinha previsto.





"Justifica-se facilmente: perdemos por um golo com o vicecampeão do Mundo. Tem acontecido o que tenho previsto: estamos a jogar cada vez melhor, a ser mais competitivos e a cometer menos erros. Espero que com a Dinamarca consigamos continuar a melhorar, embora seja a seleção mais forte, a que vem mais bem preparada e que está mais bem colocada para ser campeã. Vai ser uma luta, mas estamos aqui para lutar, como fizemos hoje. Mesmo perdendo, estamos de parabéns, sobretudo pela entrega ao longo do jogo. Se [com a Dinamarca] for igual, ficamos satisfeitos. O que fizemos já foi imenso", disse o selecionador, à RTP.