Portugal-Japão, em direto

há 43 min 00:35

Com 2 pontos, Portugal entra nesta última jornada do Grupo B em empate pontual com o Bahrain, sabendo desde já que uma vitória sobre o Japão garantirá o apuramento para os 'quartos'. A Seleção até pode empatar, mas aí terá de esperar que os árabes percam (como se espera) com o Egito.