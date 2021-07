Rui Silva confiante: «Está nas nossas mãos o apuramento»

Rui Silva, que cumpriu a 100ª internacionalização, analisou a derrota portuguesa frente à Dinamarca mas mantém as aspirações intactas rumo ao apuramento histórico para os quartos-de-final.





"O resultado talvez tenha sido mais pesado... mas já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, frente a um adversário de topo, onde tínhamos de estar perto da perfeição para equilibrar a partida até ao fom. Ainda conseguimos fazer isso até aos 40 minutos, mas depois estas equipas aproveita todos os erros e são muito fortes nas transições. Mas continuamos vivos e com vontade de ganhar o próximo jogo", analisou Rui Silva, na 'flash' da RTP."Quando viemos aos Jogos já sabíamos que íamos competir numa prova muito equilibrada, com grandes equipas. Mas está nas nossas mãos a passagem aos quartos-de-final. Vamos lutar com aquilo que temos", considerou o português."Frente ao Japão será mais um jogo difícil, frente à equipa da casa que apostou muito nestes Jogos mas que as coisas não lhe estão a sair bem. É um jogo demasiado cedo (9 horas portuguesas) mas não é isso que nos vai diminuir. A vontade é tanta que supera todas as adversidades", sublinhou Rui Silva."Sobre o jogo 100? É incrível. Sempre foi e sempre será um tremendo orgulho representar o meu país", comentou.