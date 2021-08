Rui Silva e a eliminação de Portugal: «Estou triste mas orgulhoso do nosso trajeto»

Rui Silva, capitão da Seleção Nacional, abordou a derrota com o Japão e consequente eliminação de Portugal nos Jogos Olímpicos.





"Não estou frustrado, estou triste. Acho que tínhamos capacidade para fazer mais um bocadinho e concretizar o objetivo de seguir em frente. Mas tenho um tremendo orgulho de ser português e por já termos concretizado o objetivo de estar aqui nos Jogos", começou por dizer o central português, na flash da RTP após o jogo."Não creio que o facto do jogo ter sido às nove da manhã tenha tido qualquer peso. Todos tínhamos essa noção de responsabilidade. Podíamos ter feito mais, acredito que sim, mas orgulhoso do nosso percurso", acrescentou Rui Silva."O que correu mal? Entrámos a falhar um pouco, com muitas bolas nos postes... O Humberto Gomes voltou a fazer um bom jogo e nós na segunda parte voltámos para a frente do marcador mas voltámos a falhar situações aos seis metros. Mas isto é o desporto e o andebol... Uns dias ganhamos, outros perdemos. Não é por isto que vamos desviar-nos do nosso caminho", garantiu.