Suécia sofre para derrotar o Bahrain

A Suécia venceu este sábado por 32-31 o Bahrain, para o grupo B do torneio de andebol de Tóquio'2020, do qual Portugal faz parte, num jogo decidido no último minuto com um golo marcado e um livre de sete metros falhado.

A seleção sueca, vice-campeã mundial no Egito'2021 e vice-campeã olímpica em Londres'2012, Sydney'2000, Atalanta'1996 e Barcelona'1992, sentiu sérias dificuldades para vencer o estreante Bahrain, que só cedeu nos momentos finais da partida.

A Suécia chegou à vantagem de cinco golos aos 8-3, mas um jejum de cerca de oito minutos sem marcar no final da primeira parte permitiu ao Bahrain anular a diferença, com um parcial de 6-0, e atingir o intervalo a vencer por 18-16.

O equilíbrio rondou o início da segunda parte, em que a seleção sueca correu sempre atrás da desvantagem, sem permitir ao Bahrain descolar no marcador para um patamar confortável, alcançando sucessivas igualdades (27-27, 28-28 e 29-29).

A seleção asiática entrou para os últimos minutos a vencer por 31-29, mas não conseguiu segurar a vantagem, que lhe escapou com três golos sofridos, que deixou a Suécia a vencer por 32-31, e um livre de sete metros falhado nos últimos segundos.

A Suécia, com Hampus Wanne em destaque, com 13 golos, assumiu a liderança do grupo B, com dois pontos, que prossegue ainda hoje com os jogos Portugal-Egito, às 11:30, e Dinamarca-Japão, às 13:30 (horas de Lisboa).