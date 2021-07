63 atletas australianos em isolamento por causa de caso de Covid-19

O caso positivo de Covid-19 de Sam Kendricks provoca um verdadeiro efeito dominó a poucas horas do arranque do atletismo em Tóquio. Todos os elementos da comitiva australiana da modalidade foram colocados em isolamento nos seus quartos como medida de precaução, devido ao contacto direto com o norte-americano. Esse contacto, refira-se, terá sido do também varista Kurtis Marschall, com o qual Kendricks esteve a treinar.





Neste momento todos os elementos encontram-se nos seus quartos, à espera de serem submetidos a testes Covid-19 para descartar quaisquer outros positivos. Uma situação inesperada e que certamente abalará a comtiiva australiana, especialmente tendo em conta que o atletismo começa dentro de poucas, no arranque da sessão de sexta-feira.