«Apaguei aos 32 quilómetros da maratona: cheguei à meta e não me lembro de nada»

Zane Robertson foi uma das vítimas das condições climatéricas adversas nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. O maratonista neozelandês, que esta madrugada terminou na 30.ª sexta posição a maratona masculina, publicou uma fotografia nas redes sociais que representa, segundo o mesmo, "a última memória antes de tudo se ter apagado, por volta do quilómetro 32". O atleta mostrou ainda uma imagem, captada já após a prova (que poderá ver acima), onde aproveita para sossegar os seus fãs. "Olá família e amigos. Está tudo bem, só não me lembro dos últimos 10km".





La llegada a meta de Yuma Hattori es el mejor ejemplo de la dureza que tiene una Maratón: mal físicamente, sufriendo, pasa la línea y no puede ni arrastrarse, silla de ruedas...



¡Pero lo logra!



Quanto ao relato principal, feito numa publicação independente, diz bem das dificuldades encontradas, que levaram inclusivamente à desistência de 30 atletas. "Aqui está uma foto da minha última memória, onde estou a passar [o atleta] Desisa da Etiópia, antes de tudo se ter apagado por volta do quilómetro 32. De alguma maneira, consegui chegar à meta, mesmo sem me lembrar de nada ou até de ter terminado a prova. Depois de acabar, acordei numa tenda médica, num banho de gelo, com um termómetro no rabo. Muito respeito a todos os que competiram com estas condições", pode ler-se na publicação.Outras das vítimas das condições extremas desta maratona foi Yuma Hattori. O japonês terminou na 73.ª posição da mesma prova e colapsou imediatamente após cruzar a linha da meta, visivelmente desgastado e fraco devido às altas temperaturas. O seu treinador, Tadasu Kawano, falou acerca da condição do atleta, revelando que Hattori "registava uma temperatura corporal de mais de 40 graus", e de que "não há dúvidas de que teve os sintomas de um golpe de calor".