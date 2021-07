Auriol Dongmo na final do peso: siga a decisão em direto

há 1 horas 01:27

O registo das adversárias

Olhando às 12 atletas apuradas para a final, Auriol Dongmo é a quinta com melhor recorde pessoal, sendo que no que a 2021 diz respeito tem o quarto melhor registo - em igualdade com a 'eterna' Valerie Adams -, graças aos seus 19,75 metros que são recorde nacional.



Em teoria a grande candidata ao ouro é a chinesa Lijao Gong, com as americanas Jessica Ramsey e Raven Saunders a serem as seguintes na hierarquia de favoritas. Dongmo aparece numa terceira linha, à espreita de um grande dia a nível pessoal (ou de uma jornada menos boa das rivais).



As marcas de 2021



Lijiao Gong, 20,39

Jessica Ramsey, 20,12*

Raven Saunders, 19,96*

Valerie Adams, 19,75

Auriol Dongmo, 19,75*

Aliona Dubitskaya, 19,65*

Fanny Roos, 19,34*

Jiayuan Song, 19,32*

Sara Gambetta, 18,86*

Portious Warren, 18,85*

Yang Gao, 18,80

Maddison-Lee Wesche, 18,65*



* - marca que é recorde pessoal