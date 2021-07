Brasileiro do comprimento ganha no 'Quem Quer Ser Um Milionário?' antes de viajar para Tóquio

Aos 24 anos, o brasileiro Samory Uiki vai viver uma experiência única, ao participar pela primeira vez nuns Jogos Olímpicos. Será em Tóquio, na prova do salto em comprimento, onde chega depois de ter conseguido os mínimos por... 1 centímetro. Uma vitória fora de campo, quase como um jackpot pela forma in-extremis como a conseguiu.





Mas também fora do atletismo o atleta natural de Porto Alegre triunfa com uma pontinha de sorte. É que este domingo, a poucos dias de viajar para Tóquio para cumprir o sonho olímpico, o saltador participou no conceituado concurso 'Quem Quer Ser um Milionário' e de lá saiu com 150 mil reais, qualquer coisa como 25 mil euros - o prémio máximo seria o milhão de reais (160 mil euros).Com essa verba no bolso, não se pense que o atleta brasileiro vai sair por aí a gastá-la à toa. "Inscrevi-me [no concurso] porque é difícil viver do desporto no Brasil, não é muito valorizado. Esse ano foi muito reflexivo para mim, pensava em até retirar-me do atletismo. Quero usar esse dinheiro para ajudar outros jovens e crianças, pois quando eu era pequeno, não tinha nem umas sapatilhas", assumiu o atleta, que é formado em Relações Internacionais na Kent State University de Ohio, nos Estados Unidos e fala três línguas.A estreia de Samory em Tóquio está marcada para sábado, dia 31, numa prova marcada para a sessão da noite.