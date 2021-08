Calor obriga a antecipar maratona feminina: prova arranca uma hora mais cedo

A maratona feminina, que vai marcar o arranque do programa de sábado dos Jogos Olímpicos, vai iniciar-se uma hora mais cedo do que o previsto devido ao calor extremo que se tem feito sentir em Sapporo, no norte do Japão.





Assim, ao invés de começar às 7 horas locais (23 horas de Lisboa), a prova rainha no feminino, que contará com Sara Moreira, Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro, irá ter o seu tiro de partida às 6 da manhã japonesas (22 horas de Lisboa). Por agora o plano para a maratona masculina mantém-se o mesmo, com partida no domingo pelas 7 horas locais.Esta mudança deve-se às previsões de temperaturas elevadas para bem cedo, tal como se viu na prova dos 50 quilómetros marcha, com os termómetros a tocarem os 30ºC ainda antes das 8 da manhã.