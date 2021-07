Carlos Nascimento: «Estar aqui já foi a maior conquista de todas, o maior sonho»

Apesar de afastado das meias-finais dos 100 metros, Carlos Nascimento assume deixar Tóquio "bastante feliz e concretizado", pois no seu entender, depois de tudo o que passou, estar presente nuns Jogos Olímpicos já foi o concretizar de um sonho.





"Saio concretizado. O percurso que fiz até agora foi gratificante, infelizmente as coisas nem sempre correm como nós queremos. Estou no evento mais difícil e importante do Mundo em termos desportivos, sabia que vinha para uma tarefa muito difícil. Tive uma preparação atribulada com alguns lesões. Estar aqui já foi a maior conquista de todas, o maior sonho que podia realizar e, apesar de tudo, saio daqui bastante feliz e concretizado, por ter conseguido o objetivo de cá estar", disse o velocista.45.º entre os presentes nas eliminatórias, com 10,37, Nascimento olha já para os próximos Jogos, com a vontade de melhorar. "Saio daqui a pensar em Paris, mais três aninhos de preparação. Saio com mais experiência, um atleta novo, sei o que é preciso para estar cá novamente. Os próximos três anos são de aposta máxima, para estar em Paris e quem sabe fazer um melhor resultado."A fechar, o atleta português revelou aquilo que mais o marcou nesta experiência. "Tudo o que é externo a isto. Nunca pensei viver uma experiência destas, ter o apoio que tive, saio realizado porque todas as lembranças que levo vão ser para a vida. Uma experiência que adoraria que todas as pessoas que praticam desporto realizassem, por isso estou mais do que feliz, super orgulhoso. Saio daqui com uma grande emoção."