Cátia Azevedo ansiosa pelas meias-finais: «Está tudo em aberto»

Cátia Azevedo, recordista nacional dos 400 metros, mostrou-se esta terça-feira naturalmente muito contente com a passagem às meias-finais, depois de ser terceira na sua série das eliminatórias.





"Tenho vindo a fazer uma época muito boa, muito regular. Com muito trabalho em silêncio, altos e baixos. Uma época dura e só nós é que sabemos o que tem sido e o quão duro foi chegar aqui e ter bons resultados. Estou muito feliz", confessou a atleta do Sporting, antes de fazer a sua antevisão das meias-finais. "Está tudo em aberto. Sei das minhas possibilidades mas também do quão duro vai ser".Cátia Azevedo deixou ainda uma mensagem aos seus colegas que não conseguiram cumprir os seus objetivos. "Entramos com um monte de possibilidades nas nossas mãos e no dia temos de cumprir. Um dia não resume um ano de trabalho. Não nos resumimos a lugares, a um dia ou dois."