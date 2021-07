Duplantis "meio chocado" com desistência forçada de Kendricks no salto com vara

O saltador com vara sueco Armand Duplantis mostrou-se esta quinta-feira "meio chocado" com a desistência forçada do norte-americano Sam Kendricks, seu principal rival na luta pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, devido a um teste positivo à covid-19.

"Há uma hora estava a preparar-me para uma grande batalha com o Sam. Ele é um dos meus principais rivais e alguém que definitivamente iria fazer-me chegar ao limite na final. Estou meio chocado. É difícil explicar o sentimento", afirmou Duplantis, em declarações divulgadas no site oficial dos Jogos Olímpicos.

Sam Kendricks, bicampeão mundial de salto com vara (2017 e 2019), foi forçado a desistir dos Jogos, após ter testado positivo ao novo coronavírus, informou o comité olímpico dos Estados Unidos.

O norte-americano, de 28 anos, era apontado como um dos favoritos à conquista da medalha de ouro no concurso de salto com vara, juntamente com o Duplantis, recordista mundial da disciplina.