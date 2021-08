Eliud Kipchoge revalida título olímpico da maratona com exibição categórica

Com uma atuação plena de autoridade, Eliud Kipchoge conquistou este domingo a maratona olímpica de Tóquio'2020, revalidando desta forma o título que havia conseguido há cinco anos no Rio de Janeiro. O queniano, que vinha de uma surpreendente derrota na Maratona de Londres - foi oitavo -, mostrou que está vivo e aí para as curvas, vencendo em Sapporo com um tempo final de 2:08:38 horas.





Uma vitória que se desenhou à passagem dos 30 quilómetros, quando o atleta de 36 anos decidiu atacar e tentar partir o grupo. Tentou e conseguiu, partindo dali em velocidade cruzeiro para a vitória, que conseguiu com uma vantagem de 1:22 minutos para o holandês Abdi Nageeye e o belga Bashir Abdi, que fecharam o pódio à frente de Lawrence Cherono, queniano que acabou em quarto batido pelo duo europeu.Kipchoge, que já era o recordista mundial e também estava já na lista dos melhores de sempre, consegue reforçar ainda mais a sua lenda, ao tornar-se no terceiro de sempre a vencer dois ouros na distância rainha, depois de Abebe Bikila e Waldemar Cierpinski.