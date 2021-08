Equipa de F1 da Mercedes ajudou Karsten Warholm a pulverizar recorde mundial dos 400m barreiras

Parecem dois mundos sem grande coisa em comum - quanto muito o facto de envolverem velocidade à sua maneira -, mas a verdade é que o recorde do Mundo conseguido, na terça-feira nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pelo norueguês Karsten Warholm nos 400 metros barreiras teve um 'dedinho' da equipa de Fórmula 1 da Mercedes. Sim, foram as pernas do campeoníssimo norueguês a registar os quase extraterrestres 45.94 segundos, mas nos seus pés estava algo que saiu de um processo de desenvolvimento que contou com a colaboração direta da equipa de Lewis Hamilton e companhia.





View this post on Instagram A post shared by PUMA Running (@pumarunning)

Mais concretamente entre a Mercedes e a Puma, marca que patrocina o norueguês e que para estes Jogos desenvolveu um modelo específico para esta prova, o PUMA Evospeed Tokyo Future Faster+, com a utilização de fios de fibra de carbono na zona superior e uma placa de fibra de carbono na sola ('misturada' com a meia-sola). Tudo isto numas sapatilhas de pista que pesam somente 135 gramas."Esta colaboração com a Puma foi algo natural. As sapatilhas de pista têm de ser rápidas e os carros têm de ser conduzidos rápidos também. Quer estejas a desenhar o melhor carro ou a sapatilha perfeita, tens sempre de fazer um desenvolvimento e colocar o máximo possível nesse produto. Ajudámos com a nossa experiência no uso de fibra de carbono no design, tendo pelo caminho percebido que construir umas sapatilhas de pista chega a ser quase tão complexo como fazer um carro de Fórmula 1", declarou Toto Wolff, o chefe da equipa britânica.Karsten Warholm destacou também a ligação entre ambas as equipas. "O que acho único neste projeto é o facto de juntar o melhor de dois mundos. Combina o que a Puma sabe em relação a fazer umas sapatilhas confortáveis e que assentam no teu pé, mas também aquilo que a Mercedes sabe da fibra de carbono através do trabalho que faz na Fórmula 1 e o que eu e o meu treinador sabemos sobre corrida e as biomecânicas da corrida", disse o novo campeão olímpico e recordista mundial dos 400m barreiras.