Francisco Belo: «Não queria que os portugueses tivessem de sofrer mais uma hora»

Ainda sem saber se irá ou não à final do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, já que tem de esperar pelo resultado do outro grupo de qualificação, Francisco Belo já comentou à RTP a sua participação neste concurso e assumiu que esperava ter conseguido melhor do que os 20,58 que lhe dão por agora o sétimo posto provisório (avançam os 12 melhores).





"Estar no primeiro grupo tem estas consequências. Agora temos de ficar à espera. O objetivo principal era passar à final com marca de qualificação, não aconteceu, não queria nem que eu nem que os portugueses tivessem uma hora a sofrer. Queria já ter despachado e ter a certeza que já estávamos na final. Não o consegui por muitos motivos. Resta-me esperar. Tentei dar o meu melhor. Ali no primeiro lançamento o peso escapou-me do pescoço, está muito húmido... No segundo consegui e no terceiro, ao tentar arriscar, acabei por falhar. Agora resta-me esperar, não era o que queria. Se acontecer ir à final é soltar o animal, a besta e andar lá mais para a frente, que é o que mais queria... que eu mais quero!", garantiu."Satisfeito? Nem por isso. Quando a Telma [Monteiro] diz que somos ambiciosos, que quando esperam muito de nós é por bons motivos, é porque também esperamos mais de nós. Sigo o mesmo pensamento: esperava mais, ambicionava mais e agora é esperar para ver se consigo redimir-me na final. Vamos aguardar a ver o que podemos fazer.""São só 3 anos, muita coisa acontece até lá. Só espero não acabar a minha participação olímpica com três lançamentos. Queria tentar outros três ou outros seis. Vamos aguardar, que apenas cinco façam mais do que os 20,58 na próixma qualificação e aguardemos. Paris é um objetivo de qualquer atleta, aconteça o que acontecer. Temos muita caminhada para dar e, como gosto de dizer, é um passo de cada vez, um centímetro de cada vez... Estar a pensar daqui a três, quando ainda não sei se vou à final destes Jogos, é meter a carroça à frente dos bois. Estou a tentar estar focado nesta prova. Estou mais nervoso nesta prova do que na minha, o que é bom sinal. Vou tentar estar na final e redimir-me na final. Não foi uma marca assim tão má quanto isso, mas de qualquer forma ambicionámos sempre mais e queremos mais"