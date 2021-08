Incrível história de superação de Sifan Hassan: sofre queda, levanta-se e ganha a eliminatória

Incrível a história de superação que aconteceu esta manhã nas eliminatórias dos 1.500 metros femininos - onde Marta Pen Freitas competiu e conseguiu o apuramento na secretaria. A holandesa Sifan Hassan, líder do ranking mundial da distância e maior candidata ao ouro, sofreu uma queda durante a última volta da prova de qualificação.





PRESTA ATENÇÃO NA LENDA: A holandesa Sifan Hassan (@SifanHassan) cai porque uma outra velocista tropeça durante a prova, um pouco antes do fim da primeira bateria dos 1.500m femininos. Porém, ela se levanta e VENCE sua rodada em primeiro lugar com o tempo de 4:05.17. #Athletics pic.twitter.com/6qOouScdlP — NINJA Esporte Clube (@NinjaEsporte) August 2, 2021

Temeu-se que Hassan pudesse ficar de fora das meias-finais, visto que, depois de se levantar, a atleta passou a ser a última do grupo.Mas não. Ela levantou a cabeça, ligou 'o turbo', juntou-se às restantes atletas e acabou mesmo por ganhar a eliminatória!Para passar às meias-finais bastava-lhe ser uma das seis primeiras, mas Hassan não se contentou com isso. Terminou a prova em 4.05,17 minutos e foram várias as atletas que, no final, fizeram questão de a cumprimentar.A holandesa, refira-se, entrava em prova à procura de correr num ritmo lento e confortável, de forma a poupar-se para a loucura que aí vem, com a tentativa de ganhar medalhas tanto nos 1500, como nos 5000 e 10000. Uma dessas finais, os 5000, é já esta segunda-feira - às 13h40 -, no fecho do programa. Veremos se o esforço adicional provocado pela recuperação não se fará sentir...