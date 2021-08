João Vieira nos 50 quilómetros marcha de Tóquio'2020: siga a prova em direto

há 26 min 21:11

De olho nos lugares cimeiros

Boa noite! Num dos últimos eventos com portugueses em Tóquio'2020, João Vieira entra em cena pelas 21h30 na prova de 50 quilómetros marcha, onde chega com expectativas de ficar nas posições cimeiras. Vicecampeão do Mundo na especialidade, o português é também um dos mais experientes no pelotão e será certamente com isso como trunfo que tentará dar ao nosso país mais um grande resultado. Tudo para seguir, a partir das 21h30, aqui no site de Record.