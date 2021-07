A portuguesa Lorène Bazolo foi esta madrugada quarta na sua série dos 100 metros, com 11.31 segundos, ficando a um lugar do apuramento direto rumo às 'meias'. Na série da portuguesa viu-se um tempo canhão da costa-marfinense Marie-Josee Ta Lou, que com 10.78 fixou um novo recorde africano. Por outro lado, a segunda colocada Daryll Neita (10.96) conseguiu um novo recorde pessoal.





A portuguesa fica desde logo afastada das meias-finais, já que tem um tempo pior do que as três atletas não apuradas diretamente das outras eliminatórias. Bazolo, refira-se, ficou a um décimo da repescagem, sendo que houve três atletas com pior marca a apurarem-se diretamente (saídas das séries 5, 6 e 9).Ainda assim, a veterana atleta portuguesa, de 38 anos, voltará à pista do Estádio Olímpico de Tóquio nos próximos dias, agora para correr os 200 metros.