Malaika Mihambo salta sete metros rumo ao ouro no comprimento

A alemã Malaika Mihambo sagrou-se esta terça-feira campeã olímpica do salto em comprimento, nos Jogos Tóquio'2020, com um salto a sete metros, numa final em que as quatro melhores ficaram separadas por apenas nove centímetros.

No último salto, Malaika Mihambo marcou sete metros, superando em três centímetros o melhor salto da norte-americana Britney Reese, que revalidou a prata conseguida há cinco anos nos Jogos Rio'2016, depois de ter sido campeã olímpica em Londres'2012.

O terceiro pódio conseguido por Britney Reese permite-lhe juntar-se à compatriota Jackie Joyner-Kersee e à alemã Heike Drechsler na lista de atletas com três medalhas olímpicas no salto em comprimento.

A nigeriana Ese Brume, que, tal como Reese, saltou a 6,97 metros, ficou com a medalha de bronze, pois o segundo melhor salto (6,90) foi mais curto do que o da norte-americana (6,95).

Numa prova que não contou com a norte-americana Tianna Batoletta, campeã olímpica no Rio'2016, Ivana Spanovic, da Sérvia, foi quarta classificada, com a marca de 6,91, a apenas nove centímetros de Mihambo.