Marta Pen Freitas despede-se Tóquio com melhor marca pessoal dos últimos três anos

A portuguesa Marta Pen Freitas ficou pelo caminho nas meias-finais dos 1500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pese embora ter feito a melhor marca da temporada e também a melhor desde 2018, ano em que registou o seu recorde pessoal na distância em 4:03.99 (no Birmingham Müller Grand Prix). Esta quarta-feira, na segunda série das meias-finais, a portuguesa foi décima, com 4:04.15 minutos, um tempo que a deixa fora da qualificação direta, mas também da repescagem. A anterior melhor marca da época de Marta Pen era de 4:07.06.





A portuguesa, refira-se, fez a 19.ª melhor marca no conjunto das três séries, a três segundos e meio de uma posição de apuramento via repescagem. Note-se que para a final avançam as grandes candidatas, nomeadamente a queniana Faith Kipyegon e a holandesa Sifan Hassan, que uma vez mais em gestão (agora sem quedas!) conseguiu a passagem em busca do triplete de ouros.