Marta Pen Freitas fora das 'meias' dos 1500m após corrida acidentada

Marta Pen Freitas ficou esta segunda-feira fora das meias-finais dos 1500 metros, ao terminar no 10.º posto na sua eliminatória nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. A portuguesa cruzou a linha de meta com 4:07.33, tudo isto numa corrida na qual acabou claramente condicionada por aquilo que sucedeu a cerca de 300 metros da meta, quando acabou por chocar de forma insólita com a marroquina Rababe Arafi, que praticamente... parou.





Pen demorou a recuperar o ritmo e fecha com os tais 4.07.33, Um tempo até próximo da sua melhor marca do ano (4:07.06), mesmo com este percalço. A atleta portuguesa acaba em 28.º no conjunto das eliminatórias, a 1.11 segundos do apuramento por repescagem - apuravam-se as seis primeiras de cada série e as seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas -, algo que provavelmente teria conseguido sem aquele pequeno problema ao qual foi totalmente alheia.Pouco tempo antes, Salomé Afonso também tinha ficado afastada das semifinais dos 1.500 metros, ao concluir a sua série com o tempo de 4.10,80 minutos, terminando no 37.º lugar das eliminatórias, bem acima do seu recorde pessoal (4.07,98).As semifinais estão marcadas para quarta-feira, a partir das 19:00 (11:00), e a final para sexta, às 21:50 (13:50).