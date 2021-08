Miltiadis Tentoglou vence ouro no salto em comprimento

O grego Miltiadis Tentoglou sagrou-se esta segunda-feira campeão olímpico do salto em comprimento nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com um salto a 8,41 metros, conseguido na última - e dramática - tentativa.

O cubano Juan Miguel Echevarria, que liderou o concurso durante bastante tempo, também saltou a 8,41 metros, mas teve de se contentar com a prata, pois no segundo melhor salto, o critério de desempate, marcou 8,09, contra 8,15 do grego.

Maykel Masso, também de Cuba, completou o pódio, conseguindo o bronze com a marca de 8,21 metros, numa final em que sete atletas saltaram acima de oito metros.

Aos 23 anos, Miltiadis Tentoglou conseguiu o seu primeiro título em Jogos Olímpicos ou competições mundiais, depois de ter sido campeão continental em 2018.

Echevarria, que aos 22 anos tem como melhor marca pessoal 8,68 metros, continua sem um título de relevo em competições ao ar livre.

No estádio olímpico de Tóquio, o cubano, campeão em pista coberta em 2018 e terceiro nos Mundiais'2019, não conseguiu fazer o último salto, logo depois de o grego ter obtido a marca de 8,41.

O jamaicano Tajay Gayle, campeão mundial, lesionou-se e terminou na 11.ª posição, com a marca de 7,69 metros.