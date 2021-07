Namorada 'salvou' Duplantis de contacto de risco

A prova de salto com vara ficou marcada desde logo pela saída de cena, ainda antes do concurso começar, de Sam Kendricks por conta do caso de Covid-19, mas a verdade é que a situação poderia ter sido pior e ter até atirado borda fora o maior candidato ao ouro. É que Armand Duplantis esteve a um triz de ter um contacto direto com o norte-americano por volta da altura em que este testou positivo. Quem o 'safou' foi a sua... namorada. Não sendo claro que esse contacto poderia infetar o sueco, a verdade é que podia ter acontecido e não aconteceu.





"Iria encontrá-lo na Aldeia Olímpica para tomarmos um café, mas fiquei muito tempo a conversar com a minha namorada e acabei por não ir. Portanto, sinto-me muito grato a ela por estarmos juntos", disse o prodígio sueco, que é o detentor do recorde mundial na especialidade e que na terça-feira irá tentar o seu primeiro título olímpico.