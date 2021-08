Neeraj Chopra surpreende no lançamento do dardo

Neeraj Chopra venceu este sábado a final olímpica do lançamento do dardo de Tóquio'2020, tornando-se o primeiro indiano a conquistar uma medalha de ouro para o seu país no atletismo.

Com 87,58 metros, chegou à liderança ao segundo ensaio, para não mais ser ultrapassado no concurso, disputado no estádio olímpico de Tóquio.

Atrás dele, a República Checa, até agora discreta nestes Jogos, ficou com a prata e o bronze, através de Jakub Vadlejch (86,67) e Vitezslav Vesely (85,44).

Vesely, o campeão mundial de 2013, surpreendeu, ao fazer a sua melhor marca dos últimos seis anos.

Completamente fora da discussão do pódio, hoje, ficou o alemão Johannes Vetter, destacado líder da época - com um único lançamento válido de 82,52 e dois nulos, falhou os três últimos ensaios e terminou em nono.