O poema de uma menina de 9 anos com sonho que se tornou realidade em Tóquio'2020

Em 2005, com apenas 9 anos, a australiana Nicola McDermott escreveu um poema sobre o sonho de um dia ir aos Jogos Olímpicos. Um sonho que não só realizou em Tóquio'2020, como ainda ganhou a medalha de prata no salto em altura, com 2,02 metros.





Leia o poema na íntegra:



"Sonho do salto em altura



Estou lá sozinha, mas não tenho medo

O sol brilha e não há sombras

Todos estão a apoiar

Não acredito no que estou a ouvir

Gostava de poder voar

Mas os anos passam

E eu voo pelo ar, como um pássaro

Estou entusiasmada, mas sem dizer palavra

Eu ganhei, passei a fasquia

Ganhei todas as batalhas

Sentimo-nos todos como bolachas com creme

Ir aos Jogos Olímpicos é o meu maior sonho"

O poema já circula nas redes sociais e é a prova de que nunca se deve deixar de sonhar...